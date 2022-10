Udsigt til 20 milliarder til Forsvaret får sønderjyske kommuner til at stå sammen

For at øge chancen for at tiltrække penge til Forsvaret i regionen er Haderslev Kommune gået sammen med tre andre sønderjyske kommuner, Aabenraa, Tønder og Sønderborg, for på den måde at stå stærkere i konkurrencen om investeringerne.

- Det virker meget stærkere, når vi skal tale med vores kollegaer ovre på Borgen, at det er én stemme i stedet for fire, og vi ved jo, at hvis der sker noget godt i én kommune, så smitter det af på nabokommunerne, siger Kjeld Thrane og bakkes op af borgmester i Tønder Kommune, Jørgen Popp Pedersen:

- Det, der er godt for den ene kommune, er også godt for de andre. Vi skulle nødig ud i en skønhedskonkurrence og stå i intern splid om, hvor de enkelte ting skal placeres.

Det vil investeringer betyde

Forsvarsminister Morten Bødskov vil ikke udpege, hvor investeringerne falder i fremtiden.