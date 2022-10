Valgkampen koster, men med hjælp fra Facebook er Frederik Bloch Münster klar til at tage sin plads

- Efter valget i 2015 var partiet i en situation, hvor folk ikke stod i kø for at stille op, men nu er vi i en anden situation. Jeg har været med under hele rutsjebaneturen, og nu er jeg klar til at hente et mandat, siger han og tilføjer:

- Jeg har fødselsdag 3. november, så det kan sagtens gå hen og blive en festlig uge.

Klar til at gå på gaden

Egentligt forventede Frederik Bloch Münster, at statsminister Mette Frederiksen ville udskrive valget i dag.