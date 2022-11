Vraget Tønder-politiker kan blive minister og andre ting, du skal holde øje med i dag

Det er dog ikke Lotte Rods egen skyld, hvis hun ikke kommer ind. Det mener Rikke Baltzer Knudsen, nyhedsredaktør hos JydskeVestkysten og politisk analytiker for TV SYD.

- Hun er offer for Radikales nedgang på landsplan, hvor man først siger, at man vil skilles, og så indleder man et frieri, så det kan være lidt svært at forklare vælgerne, siger hun.

Lars Løkkes taktik

Og så er Radikale også udfordret af Lars Løkke Rasmussens taktik ifølge Rikke Baltzer.

- De deler drømmen om en bred regering, men Radikale Venstre peger på Mette Frederiksen (Socialdemokratiet), så der har man jo allerede trukket i den røde retning, hvor Løkke er snu og lader være med at sige, hvem det er, han peger på.