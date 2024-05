Lars er forberedt, hvis krisen kommer

Lars Thulin er prepper og har forberedt sig på tre scenarier.

Og hvis det skal være helt rigtigt, så er det kun to af dem, der tæller. For hvis det tredje og nok mest skræmmende scenarie bliver til virkelighed, har han tænkt sig at sætte sig i sin gode stol og åbne en flaske rødvin.

Først og fremmest er hjemmet klargjort til, hvis der skulle komme en ny pandemi som vi kender fra covid-19.

For det andet, så har Lars sørget for, at han har alt, hvad han behøver, hvis der kommer en krise, der medfører et nedbrud af strøm, vand og varme.

Og det tredje - og det, der skræmmer Lars mest - er tanken om en væbnet krig, og i værste fald en atomkrig.

- Egentlig havde jeg købt jodtabeletter, men jeg fandt så ud af, at det ikke gør noget som helst, medmindre man er ung og ikke tæt på pensionsalderen som mig, siger Lars Thulin.