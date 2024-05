Sådan bliver dit hjem kriseforberedt

Krigen, krisen. Kommer den - kommer den ikke?

Det er blevet en del af den daglige nyhedsstrøm, og flere er begyndt at overveje, hvordan man kan forberede sig på, hvis det sker.

Borgerberedskabet afholder jævnligt kurser under navnet “Kriseparat – klar dig selv i 3 døgn”. Her lærer helt almindelige mennesker hvilke forberedelser, det kræver for at være selvhjulpen, hvis en alvorlig krise rammer.

Over de seneste to år er der sket en eksplosiv stigning i interessen for kurset ifølge Borgerberedskabet.

I 2022 var 271 personer igennem kurset, mens det i 2023 blev til mere end 2000 kursister. Og den foreløbige prognose for 2024 lyder på mere end 4500 kursister.

Og det er der en god grund til, mener lektor på Forsvarsakademiet Rasmus Dahlberg:

- Myndighedernes ansvar er at sikre samfundsvigtige funktioner, det vil sige først og fremmest, at hospitalerne kan fungere, og at du stadigvæk får hjælp under en krise, hvis du bliver alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke. Men du skal ikke regne med, at der står nogen fra kommunen eller fra staten uden for din dør 12 timer inde i en krise og leverer vand og fødevarer hjem til dig.