En aktindsigt kaster nyt lys over Grindstedforurening: To forskere ville have undersøgt sundhedsrisici nærmere

Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, Villy Søvndal (SF), er utilfreds med, at udtalelsen fra de to forskere ikke er nået frem til ham og resten af regionsrådet.

- Det er lidt ærgerligt, at vi ikke får det fulde grundlag oplyst. Både når det er politiker og befolkning, skal de have så oplyst et grundlag som muligt at træffe beslutninger på, siger Villy Søvndal, siger han til DR.

Koncerndirektør Kurt Espersen fra Region Syddanmark forsvarer over for DR beslutningen om ikke at fortælle om de to forskeres ønske om at undersøge nærmere, at signalet fra de øvrige forskere i regionens rådgivningsgruppe var så klart, at det ikke var nødvendigt.