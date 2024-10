Forskere: Miljø i Grindsted udgør ikke uacceptabel risiko for borgere

En enkelt betjent lænede sig til venstre for at se forbi muren og hen på den lejlighed, hvor en 46-årig mand havde forskanset sig.

Det hele var ellers begyndt at lysne for Kent Pedersen.

Nu sad han i sin lejlighed med et stort opbud af politi ventende udenfor og havde taget et tilbagefald, der gav genlyd.

I 2012 brød Djämes Braun igennem, da de vandt DR’s Karrierekanonen, men det var først for alvor i 2014, da duoen udkom med singlen 'Fugle', at det stak af.

Kent Pedersen havde en regel om, at han ikke ville optræde påvirket, men da hans misbrug havde udviklet sig massivt over en længere periode, fik han store problemer med abstinenser, når blot han skulle med tourbussen for at give koncert.

I begyndelsen var alt bare sjov og ballade, men kokainen gjorde Kent Pedersen paranoid, hvilket fik ham til at flytte sit misbrug hjem i sin lejlighed, hvor han holdt sin egen fest for sig selv.

For at lette lidt på ventilen begyndte Kent Pedersen at feste meget og "frigøre sig", som han selv beskriver det. Han drak meget alkohol, tog meget kokain og røg hash.

- Så jeg skulle præstere mere og mere i studiet, på scenen og så videre. Jeg følte ikke rigtig, at jeg udviklede mig nok til at kunne følge med, og det lagde et ekstra pres på både mig og på ham, fortæller Kent Pedersen.

Men i den sidste tid inden duoen gik i opløsning i 2017, var alting vendt for Kent Pedersen. Presset var blevet for tungt for ham.

- Jeg sad jeg med en masse skyld, skam og selvhad inde i mig selv, der ventede på at komme ud, og den eneste måde jeg kunne få det ud på, var ved at slippe tøjlerne, drikke heftigt, tage kokain eller ryge hash, siger Kent Pedersen.

- Jeg havde det dårligt. Jeg var begyndt at underpræstere som musiker. Jeg var begyndt at hade mig selv som person på grund af det, jeg udsatte mig selv og andre for.

Han var ved at blive revet midt over. Folkene omkring Djämes Braun kunne godt se, den var helt gal, men ingen talte rigtig om det, forklarer Kent Pedersen.

Samtidig kæmpede Kent Pedersen med voldsomme abstinenser, da der blev filmet fra morgen til aften, og han derfor ikke havde mulighed for at tage noget.

Det havde ikke været noget problem for ham at føre sådan en livsstil, da tusindkronesedlerne rullede ind på kontoen på grund af popsuccesen.

Han fik et overskud ud ved at sælge sin lejlighed, der lå på en attraktiv adresse i København.

- Når du er i alarmberedskab 24/7 over en længere periode, hvor du kigger dig over skulderen på hvert eneste gadehjørne og bliver vækket flere gange om natten, så bliver du meget hurtigt nedbrudt psykisk.

Han modtog en dag et billede af sin hund, der sad og kiggede ud af altandøren i hans lejlighed med en besked om, at den kunne blive til et par gode vinterhandsker.

Det var trusler om at få klippet fingre af eller trusler om, at hans familie ville blive tortureret.

- Samtidig var der også en eller anden form for lettelse. Jeg tænkte, fuck! Du turde gøre det. Nu er det gjort. Nu fester du bare og drikker, og på et tidspunkt går du omkuld, falder i søvn, og så vågner du ikke igen, fortæller Kent Pedersen.

Efter en del panik endte det med, at Kent Pedersens mor og far lavede en straksoverførsel og betalte resten af gælden. Siden da har han ikke hørt noget.

Narkogælden var ganske vist nedbragt væsentligt, men han skyldte stadigvæk penge, og nu var fire personer på vej til ham for at indkassere resten.

Det var ikke langt fra, at de måtte opgive at bringe ham tilbage, forklarer Kent Pedersen.

For da optagelserne var ved at være i hus i foråret 2024, sendte Kent Pedersen pludselig en video af sig selv til 'Kernen' på TV 2, hvor han fortalte, at han havde taget et tilbagefald.

Men hvad der tegnede til at blive en historie om Kent Pedersens genrejsning, blev i stedet erstattet med den barske virkelighed om, hvad det vil sige at være misbruger.

Da TV 2 begyndte at lave optagelserne med Kent Pedersen, var han et langt bedre sted i livet. Fri af gælden og misbruget.

Derfor besøgte TV 2 endnu en gang Kent Pedersen, der gav dem lov til at filme ham under sit tilbagefald. For han er villig til at trække bukserne af sig selv offentligt, hvis det kan være med til at hjælpe andre, forklarer han.

Døren lukkede bag ham. Når han trådte ud af den igen, ville han være afruset og klar til at tage kampen op med at holde sig ædru.

Han ved ikke, hvad der gik galt. Han var jo i gang med noget godt igen. Men som med et fingerknips kan alt det, han har bygget op igennem et år, ødelægges på en måned.

- Det er svært at forene sig med alle de traumer, der ligger begravet fra fortiden. At gå fra at være en bonderøv på Lolland til at være en popstjerne i Danmark, alt det pres, der har været, som jeg ikke har anerkendt.

Virkeligheden for en person med et alkoholmisbrug er bare langt fra så heroisk, at man nødvendigvis kun træder ud af asken én enkelt gang.

På papiret så det ud til at være historien om Fugl Føniks personificeret i Kent Pedersen, der havde ødelagt en stor musikkarriere, men nu var ved at rejse sig fra asken.

Dårligt selvværd og ubehandlede diagnoser, der gør ham impulsiv, ligger i ham og ulmer, fortæller han.

Men han forholder sig til, at det skal være noget andet nu. Kenno døde den februardag for enden af trappen til lejlighedens førstesal.

Nu er der Kent Pedersen tilbage, og han skal lære at gå udenom kiosker og vinafdelinger i supermarkeder.

Det er nemlig nemmere for ham at drikke end at lade være.

- Så skrøbelig er jeg pt., fortæller Kent Pedersen, da TV 2 taler med ham igen, efter at han er blevet afruset.

- Jeg har lært, at det er okay, at jeg har drikketrangen. Det er okay, at min alkoholdjævel sidder på skulderen og siger, ”du kan da lige ramme en kiosk eller et supermarked på vejen til det næste, du skal”, fortæller han.

For han ved, at når han kan italesætte det på den måde, kan han træffe de rigtige beslutninger, og jo længere væk fra et tilbagefald han kommer, jo stærkere bliver han.