Forskergruppe klar med anbefalinger for forurening i Grindsted

Nu kan borgere i Grindsted snart se frem til at blive klogere på, hvor omfattende forureningen i byen er.

Mandag aften præsenterede formanden for den udvidede forskergruppe, Jesper Bo Nielsen, nemlig gruppens anbefaling omkring yderligere undersøgelser af Grindstedforureningen.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Jesper Bo Nielsen siger i meddelelsen, at man i den udvidede forskergruppe er enige om, at den oprindelige sundhedsundersøgelse opfyldte det formål, der blev sat for undersøgelsen. Altså at undersøge forekomsten af sygdom, på baggrund af forureningen.