Hele Grindsted er inviteret til lægetjek - nu skal sammenhængen undersøges

Men hun er splittet, når det kommer til resultatet af undersøgelsen.

- Jeg håber, at det viser sig, at man ikke skal være bekymret for at bo i byen. At sygdomstilfælde ikke kan knyttes til forureningen fra værket. Og så håber jeg, at der er nok borgere, der tilmelder sig undersøgelsen, så man er sikker på, at den er valid, siger hun og tilføjer:

- Men skulle jeg være djævlens advokat, så kan det måske fremme mulighederne for at få ryddet op, hvis lægeundersøgelserne viser en sammenhæng.

For selvom det er positivt, at lægeundersøgelserne nu iværksættes, så er det stadig en mærkesag for Susanne Mathiesen at få ryddet op i området.

- Lortet skal stadig fjernet. Uanset hvad undersøgelsen viser.