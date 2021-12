Region havde to forslag til Grindsted-rapport. - politikerne fik kun et at se

Da politikerne i Region Syddanmark i sommeren 2018 vedtog, at man ville undersøge Grindsted-forureningens mulige påvirkning på de lokales sundhed, blev de af regionen kun præsenteret for én mulig metode.

Det skriver dagbladet Information.

Det bekræfter flere politikere, og det fremgår også af referater fra et forretningsudvalgs- og et regionsrådsmøde i juni 2018, hvor undersøgelsen blev vedtaget. Det skriver Information.

Der var tale om den registerbaserede undersøgelse fra Syddansk Universitet (SDU), som i Information har mødt kritik for at være »overfladisk« og uegnet til at undersøge sjældne lidelser som nervesygdommen ALS, der har skabt bekymring i Grindsted.

Men nu viser en aktindsigt, Information har fået, at Region Syddanmark også havde indhentet et andet projektforslag til Grindsted-undersøgelsen.

Forslaget blev udarbejdet i april 2018 af to forskere fra Odense Universitetshospital. Fokus var på, at Grindsted-borgerne selv skulle have mulighed for at tale med sundhedsfaglige personer, og at den præcise eksponering fra forureningen fra Grindstedværket skulle undersøges.

Forslaget er i store træk identiske med et af forslagene til den opfølgende, mere grundige undersøgelse, som Region Syddanmark valgte at droppe i kølvandet på SDU-undersøgelsen. Den beslutning bliver nu genovervejet efter flere fund af ALS i Grindsted.

Flere af de politikere, der var med til at vedtage Grindsted-undersøgelsen, er stærkt utilfredse med, at de ikke fik mulighed for at forholde sig til projektforslaget fra Odense Universitetshospital.

En af dem er Morten Weiss-Pedersen, som er regionsrådsmedlem for Konservative.

»Vi politikere skal træffe beslutninger på et oplyst grundlag, så alle oplysninger skal på bordet. Når det ikke sker, bliver jeg som borgerrepræsentant mistænksom over for regionen,« siger han til Information.

Karsten Fogde fra SF er »helt uforstående«.

»Det her er ikke en ordentlig måde at lave forberedende arbejde på fra regionens side. Man sætter to skibe i søen, men gør så ikke rede for dem begge to over for os politikere. Det vidner for mig om en administration, der nærmest agerer politisk,« siger han til Information.

I et skriftligt svar til Information oplyser Region Syddanmark, at regionen fortalte Forretningudvalget, at den havde været i forbindelse med forskergrupper, der havde givet forskellige forslag til undersøgelsen.

Forslaget fra SDU »dækkede Fase 1«, oplyser regionen. »Så det var det forslag, politikerne blev præsenteret for.«

»Administrationens intention igennem hele forløbet har været at få sagen godt belyst til gavn for borgerne i Grindsted,« udtaler regionen i det skriftlige svar til Information.