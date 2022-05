Skal borgere i Grindsted være bekymret for forurening? Nu anbefaler forskergruppe tre projekter til at give svaret

Nu skal borgerne i Grindsted snart have svarene og vide, hvor stor en indflydelse forureningen har på deres sundhed.

Det er målet med tre projekter, som en forskergruppe nu sender til politisk behandling i regionsrådet.

- Er der noget om snakken, eller er der ikke? Det kunne være dejligt at give noget afklaring til borgerne i Grindsted og få undersøgt, i hvilken grad der er grund til bekymring, siger Jesper Bo Nielsen, der er formand for forskergruppen.

Helt konkret vil forskergruppen opdatere gamle undersøgelser, samle målinger fra tidligere og se, om der er et mønster, samt invitere borgere til at beskrive deres bekymringer og symptomer overfor læger.

- Det nye er, at vi opdaterer de gamle undersøgelser og så forholder vi os også til dem, der er bekymrede nu for at skabe så stor en tryghed som muligt for borgerne i Grindsted, siger Jesper Bo Nielsen.