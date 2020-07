10.000 skal koge deres deres drikkevand

Et rutinemæssigt testresultat viste fredag aften, at vandet på Kongsted Vandværk i Fredericia overskrider grænseværdierne for coli-bakterier.

Derfor har Trefor Vand med øjeblikkelig virkning valgt at lukke vandværket, og eksekvere den kogeanbefaling, som myndighederne fredag aften har udstedt.

Kogeanbefalingen omfatter cirka 10.000 husstande i forskellige områder i Fredericia – se vedhæftede kort over berørte områder. Kogeanbefalingen omfatter kun borgere, der er kunder hos TREFOR Vand.

Det er anden gang på en uge, at der er overskridelser i testresultaterne i TREFOR Vands forsyningsområde. Før det har der ikke været anledning til kogeanbefaling siden 2003.

Læs også Drikkevandet i Koldings sydlige bydel skal koges

- Det er mildt sagt usædvanligt. Men vi tager alle forholdsregler, vi kan, for en kogeanbefaling er en alvorlig sag, siger Lars Skjerning, der er vandforsyningschef i Trefor Vand i en pressemeddelelse.

Trefor Vand er i gang med at foretage straksprøver for så hurtigt som muligt for at give myndighederne grundlag for at hæve kogeanbefalingen igen.

Det er også muligt at taste sin adresse ind her pg se, om man er berørt. Situationen kan følges på trefor.dk/kundeservice/driftsinfo