11-årige Noah er forskerfinalist: Idéen fik han efter eget kræftforløb

Stranden har fået en ny betydning

For Noah har stranden haft en helt særlig betydning for ham undervejs i behandlingsforløbet for leukæmi. Når han var hjemme fra sygehuset blev ture til stranden i Erritsø ved Fredericia en fast rutine. En rutine, der blev vigtig for Noah - også på de hårde dage.

- De dage, hvor jeg havde det rigtig skidt, kunne jeg ikke selv gå derned, så der blev jeg båret eller skubbet i en cykeltrailer. Det var vigtigt for mig at komme derned, fordi var et frirum fra sygdommen, hvor jeg kunne få frisk luft i hovedet og se på det klare vand.