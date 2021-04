16-årig sigtes for voldtægtsforsøg og blufærdighedskrænkelser

Tirsdag var et område i Erritsø ved Fredericia afspærret, og politiet var til stede.

Sydøstjyllands Politi meddeler nu i en pressemeddelelse, at tilstedeværelsen skyldtes en 16-årig ung mand, der nu er sigtet for et forsøg på voldtægt samt fire tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

