18-årig følger kongen på vej og har allerede gået ruten et par gange

I dagene op til Royal Run har York gået ruten fra Øster Strand, hvor han skal møde kong Frederik, og op til løbsområdet flere gange både fysisk og mentalt.

- Når jeg går ruten, tænker jeg på alt det, jeg ved om min by i forvejen og på aktiviteterne, vi skal se. Og så har jeg også forberedt mig på blandt andet på kongerækken – altså kongens forgængere - så jeg kan fortælle kong Frederik om byens historie, siger York.

York er dansk med tyske forældre og har boet hele sit liv i Fredericia midtby.

- Når man er født og opvokset indenfor voldene, så siger man, at man er en fæstningsdreng- eller pige.

Fredericia blev grundlagt af Kong Frederik 3. i 1650. Historien fortæller, at kongen satte en passer på et landkort, hvorefter han trak et cirkelslag. På den måde tegnede han byens voldanlæg.