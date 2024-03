29-årig mor til tre lavede sin egen creme - nu sælger hun tusindvis

Hvordan sørger du for at have tid nok til at være nærværende sammen med dine børn?



- Det er en usædvanlig situation, nu hvor jeg er selvstændig, og min mand er udsendt, og jeg er ikke et supermenneske og vil ikke skabe et glansbillede af at være alene med tre børn og drive virksomhed samtidig. Vi har også et hamsterhjul, og der er mange ting derhjemme, som ikke er perfekte, fordi jeg prioriterer at lege med mine børn i stedet for at støvsuge og folde vasketøj, når jeg har fri, siger hun og tilføjer:

- Jeg har fundet fred med, at det er vores liv lige nu. Et liv med madpakker, bleskift og spildt mælk midt i morgenmaden, men det gør ikke noget, så længe jeg kan se på mine børn, at de trives. Og det gør de, selvom hestehalen sidder skævt, eller de har rester af marmelade i mundvigen.