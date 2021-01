30-årig frifindes i landsretten for besiddelse af mordvåben

Manden har efter mordet den 24. februar siddet varetægtsfængslet i knap et år. En del af dommen på to år og tre måneder, som manden blev idømt ved byretten.

Advokat Mette Grith Stage, der er forsvarer for den 30-årige, fortæller, at han hele tiden har forklaret, at han kortvarigt sad med pistolen hjemme hos en 48-årig mand, der var i besiddelse af våbnet. Våbnet var måske fremme i to til tre minutter, siger forsvareren.

Det kortvarige møde med pistolen var dog ikke en overtrædelse af loven, har landsretten afgjort. Derfor er den 30-årige også blevet løsladt.



Ved byretten sidste år blev den 48-årige mand også idømt to år og tre måneder for at have haft våbnet. Denne dom har landsretten derimod stadsfæstet.

En 28-årig mand er tiltalt for drabet på den 24-årige mand. Sagen imod den drabstiltalte begynder på mandag i Retten i Kolding.