32-årig blev dræbt på Lillebæltsbroen

Manden er en 32-årig mand fra Fyn, oplyser vagtchefen.

Forinden var han gået i stå med sin varevogn på broen. En politipatrulje stoppede op og talte med manden ved fem-tiden.

- Hans bil holdt ude i nødsporet med havariblik tændt. Han fortalte patruljen, at han var kørt i stykker med gearkassen, og at han ventede på hjælp. Patruljen vurderede, at der ikke var en faresituation, siger vagtchef Hans Hoffensetz.

Den 32-årige opholdt sig altså på broen i mere end to timer. Flere vidner har fortalt politiet, at de så manden både sidde inde i sin bil og gå rundt om den.

De nærmere omstændigheder ved selve påkørslen er ikke klarlagt søndag formiddag.

Chaufføren i lastvognen, som er 41 år og fra Ukraine, skal afhøres med en tolk.

/ritzau/