330.000 kroner blev brugt på at rekruttere fyret afdelingsdirektør

Men de 1,5 millioner kroner dækker ikke hele regnskabet - for i ansættelsesprocessen har Fredericia Kommune også af to omgange hyret konsulentfirmaer til at hjælpe med at få ansat en ny direktør. Den opgave har samlet set kostet kommunen 330.000 kroner oven i hatten.

Det skriver Fredericia Dagblad på baggrund af en aktindsigt de har fået.

- Det er jo ikke tilfredsstillende. Det tror jeg, vi alle kan være enige om. Men parterne er enige om at ophæve samarbejdet i prøveperioden, og det kunne ikke være anderledes, siger Peder Tind (Venstre), der er formand for kultur- og fritidsudvalget, og som har deltaget i ansættelsesprocessen, til Fredericia Dagblad.