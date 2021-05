36-årig mand varetægtsfængslet for hadforbrydelse

Den 36-årige blev fængslet i et grundlovsforhør ved Retten i Kolding. Det skriver Fredericia Dagblad.

En 58-årig mand af afrikansk oprindelse fra Fredericia blev tirsdag omkring klokken 16.30 overfaldet af en anden mand på Erritsø Bygade i Fredericia.



Sydøstjyllands Politi efterforsker overfaldet som en hadforbrydelse. Den 58-årige mand har ifølge en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands Politi forklaret, at han ikke kendte gerningsmanden på forhånd, og at overfaldsmanden bl.a. råbte ’fucking neger’, og at den 58-årige mand skulle overfaldes ’bare fordi han var der’.