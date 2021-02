38-årig konstitueres som chef for musicalteater

Indtil stillingerne som teaterchef og økonomichef ved Fredericia Musicalteater er ansat, vil den 38-årige Bjørg Gamst stå i spidsen for fæstningsbyens nye teater.



Bestyrelsen har konstitueret Bjørg Gamst som teaterchef og samtidig slået de to chefstillinger op med ansøgningsfrist den 15. februar og ansættelsessamtaler i uge 7.



- Vi har brug for at komme i gang med planlægningen af efterårets forestillinger på scenen i Prinsessegade i Fredericia. Bjørg har været med i genrejsningen fra start, og hun kender derfor alle detaljer ud og ind. Hun er derfor den rigtige til at få projektet godt fra start, mens bestyrelsen tager os tid til at sætte det rigtige hold på den lange bane, siger Grete Højgaard, bestyrelsesformand for Fredericia Musicalteater i en pressemeddelelse.