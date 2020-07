46 prøver skal løse mysterium om forurenet drikkevand

På andet døgn skal omkring 10.000 forbrugere i Fredericia koge deres drikkevand, da det fredag blev konstateret, der er for mange colibakterier i vandet fra Kongsted Vandværk.

Lørdag har Trefor Vand taget nye test af vandet på både det berørte vandværk og på adskillige adresser rundt omkring i byen. Der er i alt taget 46 analyser, oplyser Trefor Vand.

Det tager 24 timer før resultaterne af prøverne er klar sidst på eftermiddagen søndag. Når der er nok rene prøver med en rimelig tidsafstand imellem sig, kan myndighederne hæve kogeanbefalingen.

Søndag morgen er en vandkvalitets-ingenør rykket ud og tager endnu en tilsvarende runde analyser af vandet.

- Sådan bliver vi ved, indtil vi har nok rene prøver og med sikkerhed kan sige, at det er tilrådeligt igen at drikke vandet ukogt, siger Lars Skjerning, direktør for Trefor Vand.

To tilfælde på en uge

Det er anden gang på en uge, at Trefor Vand finder colibakterier i drikkevandet.

Fredag den 10. juli blev der i en prøve fra vandværket på Mosevej i Kolding fundet forekomster af colibakterier over grænseværdierne, og derfor blev vandværket lukket midlertidigt. Det er dog i drift i gen, da nye prøver viste, at der ikke længere var for mange colibakterier i vandet.

Trefor Vand har endnu ikke kunnet fastslå, hvad forureningen i Kolding skyldtes - og nu leder man altså også efter en forklaring i Fredericia.

