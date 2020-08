En lærer og to elever er blevet testet positive for corona-virus. Derfor er der i dag blevet opsat to telte på politiskolen, der indtil videre bor på Bülows Kaserne i Fredericia.

Her skal skal samtlige 600 elever nu testes. Det oplyser politiet i dag på twitter.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Politiskolen i dag.