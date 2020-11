78-årig kvinde ramt af tag under nedrivning

En 78-årig kvinde er mandag kommet til skade, da hun har fået et tag ned over sig under en nedrivning på Egeskovvej i Fredericia.

Det oplyser vagtchef Torben Møller fra Sydøstjyllands Politi, der modtog anmeldelsen lidt før klokken 10.

- Klokken 09.52 har vi fået en anmeldelse om, at en kvinde er ramt af noget tag. Man sender ambulance, politi og brandvæsen til stedet.

Bragt til OUH

- Foreløbige oplysninger viser, at man er ved at lave nedrivning af et hus. I den forbindelse bliver en 78-årig kvinde ramt af taget, siger vagtchefen.

Kvinden er bragt til Odense Universitetshospital, og de pårørende er underrettet.

Ifølge Fredericia Dagblad er ulykken sket på Randal Betons grund.

- Der er nogle private personer, som har været ved at rage et skur, som de selv har bygget, ned. Der er desværre sket det, at der er et tag, der har væltet ned over en person, siger Randal Betons direktør, Jan Riisager, til Fredericia Dagblad.