Årets første krydstogtskib modtaget med fanfarer

Med plads til lidt over 4.000 turister er italienske MSC Preziosa et de store krydstogtskibe i verden. Torsdag morgen anløb skibet havnen i Fredericia til lyden af kanonsalver og musik. Byens måde at vise krydstogtturisterne, at de er mere end velkomne i fæstningsbyen ved Lillebælt.



Fredericia Havn forventer 14 anløbende krydstogtskibe i 2022. I det delvise coronaår 2021 var det tal på fire, og der var godt med restriktioner. I 2020 var der ingen anløb på grund af coronapandemien.

- Jeg glæder mig over, at der er kommet gang i branchen igen. Vi kan i Fredericia se frem til en krydstogtsæson på næsten samme niveau som før Covid-19, og jeg ser det også som et udtryk for, at vi efterlader et godt indryk hos rederierne og gæsterne, som vi gerne ser kommer igen på egen hånd. Så er det jo altid en oplevelse, når et stort krydstogtskib lægger til kaj, og det er jo en oplagt mulighed for at komme ind til byen og hygge sig med familien, siger Susanne Eilersen formand for Bosætnings- og Turismeudvalget i en pressemeddelelse.

6. Juli Garden sender klokken 17.00 skibet videre mod fjerne kyster. Inden da er der mulighed for en masse turister i byens gader, idet der fra Visit Fredericias side er planlagt en masse aktiviteter i byen.