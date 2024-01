Ifølge Fredericia har der været stor interesse fra både ind- og udland i Bach, og salget til AGF er klubbens største salg til dato.

Bach har lavet syv mål i 24 kampe for Fredericia i efteråret, efter at han i sommer skiftede til klubben fra VSK Aarhus.

Inden da var han forbi ungdomsafdelingen i Randers FC, men han er vokset op i Bendstrup nord for Aarhus og har heppet på AGF fra tribunerne på stadion som barn.

- Jeg er selv vokset op med at tage til fodbold på Ceres Park og AGF er en stor klub med fantastiske rammer for at udvikle sig som fodboldspiller, siger Bach til klubbens hjemmeside.