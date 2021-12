Aggressivt forsvar sørger for Fredericia-sejr i rivaldyst

Kristian Stoklund satte Fredericia i gang med et brag efter knap et minut, og højt tempo og effektivt presspil sørgede for, at gæsterne aldrig kom bagud i første halvleg.

Kolding bed sig dog godt fat i Fredericia, som ikke fik lov at slippe langt væk, men ved stillingen 9-7 i gæsternes favør følte Kolding-træner Torben Sørensen sig nødsaget til at tage en timeout. Det hjalp bare ikke noget.

Fredericia begyndte at få fat i sit aggressive forsvarsspil, og Emil Tellerup tog godt fra i målet. Efter 28 minutter lykkedes gæsterne med at trække et undertalsangreb langt ud, inden Anders Kragh Martinusen scorede til 14-10.

Kolding pyntede på resultatet inden pausefløjt, hvor Fredericia var foran 15-12.

Efter pausen skærpede Fredericia igen kvaliteten defensivt, mens Kolding satsede stort med et syv mod seks-angrebsspil, som ikke fungerede.

Fredericia fik nogle meget lette kontramål, og efter godt syv minutter måtte Torben Sørensen igen kalde sine spillere til timeout. Gæsterne var foran 20-14, og det så svært ud for Kolding.

Men så smed Fredericia koncentrationen i defensiven, og det betød, at Kolding på få minutter spillede sig tilbage i opgøret ved stillingen 25-22.

Fredericia satte dog prop i og løb med den forholdsvis sikre sejr.