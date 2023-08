Alvorlig mistrivsel blandt unge får rektorer til at slå alarm

Det var en glædens dag, da rektor Jørgen Lassen i denne uge tog imod 750 elever, der er klar til et nyt skoleår på Fredericia Gymnasium.

Men samtidig er der også en bekymring at spore, fordi han oplever, at stadig flere unge har problemer, som kræver mere hjælp, end skolen kan tilbyde.

- Vi bruger rigtig mange ressourcer på at hjælpe dem, der mistrives. Men der kommer flere, som har nogle diagnoser, som vi ikke kan hjælpe med, siger Jørgen Lassen.

Flere unge har diagnoser

For at sætte mere fokus på de unge der, i nogle tilfælde, har diagnoser, hvor de kæmper med angst og depression, er Jørgen Lassen derfor medunderskriver af et debatoplæg, der opfordrer politikerne til at gøre noget.

- Vi vil gerne have, at der bliver afsat flere midler til psykiatrien, så ventelisterne bliver bragt ned. Der er simpelthen for mange unge mennesker, der spilder deres liv, og hvor vi som samfund også spilder en mulig ressource. Det er umenneskeligt, at unge mennesker, der har det svært, skal vente mange uger på hjælp.

Ifølge debatoplægget er der ikke sket noget, selvom de unges mistrivsel har fyldt medierne gennem længere tid.

Samtidig skriver rektorerne, at skolerne møder unge, der ikke vil leve mere, skærer i sig selv, og som har brug for hjælp i det psykiatriske system.

Opbakning fra de unge

Opfordringen fra skolens rektor bliver bakket op af elevrådsformanden, der også håber, der bliver afsat flere midler til psykiatrien.

- Der skal ikke være nogen, der går rundt og har det dårligt, når der er mulighed for hjælp. Jeg synes, problemerne har været negligeret i mange år. Jeg synes, der er behov for at finde flere penge fra statskassen til psykiatrien, siger elevrådsformand Laura S. Brøgger.

Skolepsykolog slår ikke til

Fredericia Gymnasium har gennem de seneste år haft en skolepsykolog tilknyttet, som skolen deler med to andre gymnasier. Men det er ikke længere nok til at løse problemerne, fortæller rektor Jørgen Lassen, der nu håber på mere fokus på de unges problemer.

- Vi kan jo ruske lidt i politikerne og sige hallo, de er herude. Det er urimeligt og synd for de unge, at de ikke kan få den hjælp, de har behov for, siger Jørgen Lassen.