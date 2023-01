Efter at det blot er blevet til 145 minutters superligafodbold på banen for Randers FC i denne sæson, sender kronjyderne ham nu på leje i 1.-divisionsklubben FC Fredericia for resten af sæsonen, skriver Randers FC på sin hjemmeside.



Brock-Madsen blev regnet som et stort angrebstalent, da han i 2015 skiftede fra netop Randers til Birmingham i 2015. I 2019 vendte han så hjem til AC Horsens, som snuppede ham gratis, før han i sommeren 2021 fandt tilbage til rødderne i Randers.