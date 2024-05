Anholdt veteran kræver erstatning for alvorligt benbrud

I sin efterfølgende undersøgelse nåede Den Uafhængige Politiklagemyndighed frem til, at der ikke var beviser for, at Thomas Rask blev lagt i benlås, eller at betjentene havde hoppet på ham.

Derefter stoppede Statsadvokaten i Viborg efterforskningen af, om der var begået vold.

Skaden var alvorlig. Bruddet på skinnebenet betød operation og flere måneder med brug af krykker, fortæller Thomas Rask.

Ifølge statsadvokaten er det muligt, at benbruddet opstod i forbindelse med episoden, men skaden kan også skyldes den modstand, som manden selv udøvede, hedder det i en afgørelse.

Ikke undersøgt tilstrækkeligt

Den øverste anklager, Rigsadvokaten, har ikke villet betale erstatning. Begrundelsen er, at politiet alene kan holdes erstatningsansvarlig for en skade, der er sket i tjenesten, hvis politiet har begået fejl og handlet ansvarspådragende. Og det var altså ikke tilfældet her, lyder det.

Men spørgsmålet skal nu afklares af Retten i Kolding. Det er advokat Albert Gunnarsen, der fører sagen for Thomas Rask.

Han lægger blandt andet vægt på, at myndighederne har forsømt pligten til at undersøge sagen tilstrækkeligt. Den er afgjort på et for spinkelt grundlag, mener han.

Problemet er, at den alvorlige skade ikke umiddelbart flugter med de to betjentes forklaringer om deres handlinger, mener advokaten.

Lægefaglig ekspertise burde ifølge ham have været konsulteret for at bedømme, hvordan skaden kunne opstå.

Og netop en ortopædkirurg er indkaldt som vidne, når Retten i Kolding torsdag holder retsmøde.