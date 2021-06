Autocampere valfarter til gammel industrihavn som aldrig før

- Friheden til at vælge om man vil have vandudsigt, eller om man vil vågne op på en eng eller tæt på en skov. Du har ikke stationeret dig. Du vælger selv, hvad du vil se på, siger Bente.

En slange i paradis

Der er dog en slange i paradis. Lige bag pladsen i Fredericia skyder nybyggeriet Kanalbyen op, så muligheden for at holde her varer ikke for evigt, men det er langt fra sidste gang, at Frank og Bente kigger forbi.

- Vi kommer helt sikkert tilbage her til. Vi holder her rigtig meget - både sommer og vinter, siger Frank.

- Der går aldrig en måned, før vi er her igen, siger Bente.