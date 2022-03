Bandemedlem får vekslet 20 års fængsel til livstid for drab

Det var med håb om frifindelse, at en nu 29-årig mand sidste år valgte at anke en dom for drab til Vestre Landsret.



Men i stedet for at forlade retten som en fri mand, har han fået skærpet sin straf.

Et enigt nævningeting har onsdag valgt at ændre dommen på 20 års fængsel for et skuddrab begået på en offentlig vej i den vestlige del af Fredericia sidste år til fængsel på livstid.

Den 29-årige er dømt for at have affyret en pistol mod sit offer på mellem fire og ni meters afstand.

Det skete i boligområdet Korskærparken den 24. februar 2020, da han på en stjålet knallert kørte efter 24-årige Qasim Abdulhafid og skød ham. Et skud i brystet kostede Abdulhafid livet.