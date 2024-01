På 30 dage havde de tilbagelagt 500 kilometer, da den ene snestorm pludseligt afløste den anden og gjorde det livsfarligt for dem at bevæge sig videre.

Som dagene gik, rationerede og sparede de på mad og brændstof, og 100 kilometer før målet måtte de erkende, at de ikke ville overleve en uge mere.

Deres eneste håb var nu at overtale en helikopterpilot om at trodse alle advarsler og flyve ud for at redde dem.