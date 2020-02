Beboerformand om skuddrab: Hvis gerningsmanden er beboer, bliver han smidt ud

Formanden for den afdeling i Korskærparken, hvor den 24-årige mand er blevet dræbt af skud, er rystet over skuddrabet.

- Det er forfærdeligt for ham og de pårørende. Korskærparken er noget af det mest fredelige. Nu skal vi først have undersøgt, hvad der er sket, og om det overhovedet har noget med Korskærparken at gøre, siger formand for afdeling 307 i Korskærparken, Lars Buch til TV SYD.

Lars Buch tvivler på, at skyderiet har forbindelse til Korskærparken. Men hvis det viser sig at være tilfældet, ved beboerformanden godt, hvad han synes, det skal have af konsekvenser.

- Hvis gerningsmanden er beboer i afdelingen, så bliver han selvfølgelig smidt ud, men det ved vi ingenting om endnu, siger Lars Buch.

Otte personer anholdt

Politiet har anholdt otte personer i forbindelse med efterforskningen, men Sydøstjyllands Politi ønsker stadig ikke at oplyse yderligere om de anholdte eller om efterforskningen i øvrigt.

Skudepisoden skete ud for adressen Korskærvej 6. Efterfølgende har vidner set en person på en sort scooter køre væk fra stedet ad Lange Müllers Vej ved Cirkle K.

