Puff- og Elf-bars er blevet populære i hele landet. De smager af blandt andet jordbær og slik, men de indeholder ifølge Fredericia Kommune op til 200 gange så meget nikotin som cigaretter, og er særdeles sundhedsskadelige og vanedannende.



- Det er meget foruroligende, at de her ulovlige nikotinprodukterne bliver brugt af børn helt ned til 4. klasse. Det skal vi have sat en stopper for, siger Pernelle Jensen (V), som er formand for Unge- og Uddannelsesudvalget.