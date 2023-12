Beruset mand faldt ned på skinnerne

Det oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Morten Jessen.

Politiet undersøgte, om manden var blevet skubbet ned på skinnerne, men overvågning fra stationen viste noget andet.



Her kunne politiet se, at den 49-årige mand havde lænet sig op ad et tog, og da toget begyndte at køre, faldt manden ned på skinnerne bag toget.

Ifølge vagtchef Morten Jessen skal den 49-årige, der kommer fra Aarhus-området, være glad for, at han ikke kom mere til skade i forbindelse med uheldet.

- Han skal nok ikke spille lotto, for han har brugt sit held, siger vagtchefen.