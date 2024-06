Betjent tiltalt for vold: - Du fucker med den forkerte

En politibetjent er blevet tiltalt for at have begået vold mod en mand, som var anholdt og lagt i håndjern. Det fremgår af et anklageskrift mod den 35-årige betjent.

Episoden fandt sted om aftenen den 14. juli 2023 i Fredericia, hvor den anholdte mand sad på bagsædet af en patruljebil i håndjern.

Her er betjenten tiltalt for at forsøge at presse den anholdte til at forklare sig. Ifølge anklageskriftet sendte han en byge af spørgsmål mod den anholdte.

Herefter slog betjenten den anholdte i ansigtet med flad hånd og sagde blandt andet:



- Jeg gider ikke det pis der.

Derefter slog betjenten ifølge tiltalen igen arrestanten med flad hånd og sagde:



- Du fucker med den forkerte, tro mig.

Efterfølgende opdagede betjenten, at den anholdte mand havde optaget med sin mobiltelefon i patruljevognen, og betjenten forsøgte at slette optagelserne, står der i anklageskriftet.

Betjentens advokat oplyser til DR Nyheder, at han nægter sig skyldig.