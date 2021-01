Bilforhandler vil meget hellere holde åbent end modtage rentefrie lån

Jon Slot Hansen er medejer af tre bilforretninger og et fitnesscenter og mener, der er stor forskel på, hvilke forretninger der kan holde åbent på en helt forsvarlig måde.

Svært at se smitterisiko i 1.000 kvadratmeter stort lokale

- Det er da sikkert for folk kommer her, hvor vi har styr på alt. Det kan ikke være mere forsvarligt. Vi har kæmpe lokaler på 1.000 kvadratmeter og højt til loftet, og der er måske ti kunder om dagen.

Hos socialdemokraterne ser man god grund til at holde privatkunderne ude af salgslokalerne.



- Jeg kan sagtens forstå, at det giver en del frustrationer. Men det er afgørende at forstå, der er en engelsk mutation derude nu, og det er den, vi skal have slået ned, siger MF for Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen.

Alligevel håber Jon Slot Hansen at der er plads til at nuancere erhvervslivet:

- Jeg gad godt, at regeringen kunne differentiere noget mere, så denne type virksomhed kunne holde åben og bidrage aktivt til samfundet og økonomien. Vi er ikke de eneste. det kunne virksomheder, der sælger elektronik, køkkener og lignende også.