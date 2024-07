Bilist bremsede hårdt op foran politiet og fik taget sin BMW

Hårde, bevidste opbremsninger foran en politibil i nat blev kvitteret med, at politiet tog mandens BMW.

Det oplyser vagtchef ved Sydøstjylland Politi, Rune Nielsen, til TV SYD.

Klokken 02.56 natten mellem lørdag og søndag traf en patrulje en BMW i et boligkvarter i Taulov.

Da politiet forsøgte at standse bilisten, var han ikke villig til at stoppe.

I stedet bremsede han flere gang under sig flugt hårdt op lige foran politibilen, hvilket ifølge politiets vurdering var bevidst.

Det førte til en eftersættelse, der først endte ved Middelfart, hvor politiet fik stoppet flugtbilisten uden skader på mennesker eller biler.

Manden, der viste sig ikke at have kørekort, endte ikke kun med at blive sigtet for vanvidskørsel, han måtte også aflevere sin BMW til politiet.