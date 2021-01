Biologilærer på junkfood i en uge: Lagde krop og blod til elevers eksperimenter

De 12 timers faste før hvert måltid var nødvendigt for at få et reelt tal for blodsukkeret.

- Det var helt surrealistisk at køre gennem drive in fem over syv om morgenen og bestille en burger. Jeg følte mig kaldet til at fortælle, at det var til et eksperiment, så virkede det lidt mere legitimt, siger Rasmus Wange Bengtsen, hvis morgenmenu bestod af følgende seks ting: