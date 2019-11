Bobbie har samlet 19.000 julegaver til udsatte familier

Det er i den gode sags tjeneste, at Bobbie Bernie Nielsen står på Axeltorv i Fredericia. Han har et ønske om at give hjælpe udsatte familier med at få gaver under juletræet, og derfor har han indsamlet 19.000 julegaver.

Familier, der ikke føler, de har råd til at købe julegaver, kan komme forbi og få gaver med hjem. Helt gratis.

- Vi gør det, fordi der er rigtig mange her i Danmark, der har brug for en håndsrækning i julen, siger Bobbie Bernie Nielsen til TV SYD.

I samarbejde med Axeltorv-Lauget har Bobbie Bernie fået arrangeret at få boden op på torvet i Fredericia. Gaverne er donationer, han har fået gennem venner, bekendte, firmaer og folk fra Facebookgruppen “Vi er til for at hjælpe hinanden”, der har over 70.000 medlemmer.

Og Bobbie Bernie Nielsen er meget overvældet over den opbakning, han har fået i sit projekt.

- Jeg synes, det er fantastisk, at vi står sammen - vi er et stort fællesskab i Danmark om at hjælpe de mennesker, der har det allersværest. Jeg kan ikke være mere lykkelig, end jeg er.

Det er fjerde år i træk, at Bobbie Bernie Nielsen har samlet gaver ind til fordel for udsatte familier.

Det startede i Fredericia, men nu har han udbredt konceptet, så de også kommer til Vejle, Kolding og København.