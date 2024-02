Borgmester-bejler har kampagne i sit eget medie

I en analyse i Fredericia Avisen fremhæves avisens ejer Andreas Dyhrberg Andreassen som den klart bedst kandidat.

"Med en baggrund i partiet siden barndommen, er Andreassen særdeles godt bekendt med de socialdemokratiske rutiner," lyder det i analysen, der også fremhæver, at Andreassen har 'et sikkert og godt netværk på Christiansborg'. Derimod kaldes en af modkandidaterne for "pensionsmoden".

Men Fredericia Avisen oplyser ikke, at Andreassen ejer mediet, eller at journalisten bag analysen er hans bror, Janus Bang. Det møder kritik fra lektor Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Det er klart, at alle bør være skeptiske over for det, der kommer frem i dette medie, hvis der både er økonomiske og familiemæssige relationer, siger Roger Buch.