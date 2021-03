Borgmester erkender dårligt arbejdsmiljø i Fredericia Kommune

Selvom den daværende borgmester ikke genkender det billede, som embedsmændene tegner af dagligdagen på rådhuset, så vedkender nuværende borgmester, Steen Wrist Ørts (S) sig, at der er et problem, og at der skal gøres noget ved det.

- Det er vigtigt, at man trives i sit job, så man kan præstere til gavn for borgere og virksomheder i en kommune. Det er helt afgørende, at vi har et godt arbejdsmiljø, uanset hvad vi laver, siger Steen Wrist Ørts.