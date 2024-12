Borgmester i modvind før valgåret: - Tilliden kan ligge på en lillefinger

- Venstres tillid til borgmesteren kan ligge på en lillefinger. Inddragelse og respekt for samarbejdet har været ikke- eksisterende. Man lover noget, men man holder det ikke. Jeg er skuffet, og jeg er lettere rystet over så ringe ledelse og ikke mindst den manglende evne til selverkendelse, sagde Venstres gruppeformand Peder Tind.

"Jaget vildt"

Borgmesteren beklagede på byrådsmødet, at rokaden havde været "et uskønt forløb".

- Jeg tager ansvaret for forløbet og lytter selvfølgelig til kritikken. Men seks timer før byrådsmødet havde vi siddet sammen og forhandlet om store aktiviteter i Fredericia. Så vi kan godt samarbejde, og vi skal nok formå at udvikle Fredericia fremover. Men det her bliver nok ikke den eneste konflikt, vi kommer til at se i byrådssalen. Den siddende borgmester vil til enhver tid være jaget vildt i et valgår, siger Christian Bro, som overtog borgmesterposten i april.

Flere konflikter op til et valg

Ifølge kommunalforsker Roger Buch er det ikke tilfældigt, at hårde angreb kommer under et år før kommunalvalget.

- Det her er et klart signal om, hvordan tonen kan blive i de 11 måneder op til valget. Det hører man også i andre byråd. Det er klassisk, at konfliktniveauet stiger op til et valg, og det var en klar krigserklæring at holde en nytiltrådt borgmester uden for budgettet, siger Roger Buch.

Han bider mærke i, at Enhedslisten nærmest undsiger samarbejdet med Socialdemokratiet.

- Det er set før, at Enhedslisten har konstitueret sig med blå partier. Men det kommer an på, hvor dårligt samarbejdet er, og hvor meget man kan hente i en konstitueringsaftale, siger Roger Buch.