Brand på raffinaderi i Fredericia - flammer tæt på rør med benzin

Brandvæsenets køretøjer var indsat sammen med et køretøj fra raffinaderiets eget brandvæsen.

Desuden blev fast brandslukningsudstyr i procesområdet anvendt til at få kontrol over og slukket ilden.

Anlægget, hvor branden opstod, blev koblet fra. Anlægget er fortsat koblet fra.

Brandårsag ukendt

Anlægget er udstyret med intensiv brandovervågning, og Crossbridge Energy har ingen forklaring på, hvorfor branden opstod.

- Vi ved ikke, hvorfor branden opstod. Nu skal vi have undersøgt området for at blive klogere på årsagen, siger Torben Øllegaard Sørensen.

Omkring klokken 1.20 blev brandalarmen afblæst. Ilden var slukket, og der var kontrol over situationen igen, oplyser selskabet.

Udover brandvæsenet ankom politiet også til raffinaderiet ved brandalarmen.