Broløb kan give kø lørdag

På lørdag snører massives af løbere løbeskoene for at deltage i Lillebælt Halvmarathon. Løbeturen går blandt andet hen over Den Gamle Lillebæltsbro, og derfor vil broen i en periode være spærret for bilister.

Det betyder også, at der vil være mere trafik end sædvandligt på den nye Lillebæltsbro. Der er derfor risiko for tæt trafik eller ligefrem kø på strækningen mellem Fredericia og Middelfart, og bilister bør derfor køre hjemmefra lidt tidligere end normalt, lyder opfordringen fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.