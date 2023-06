Bronzedrømmen lever i Fredericia

Fredericia var foran med fem undervejs i halvlegen, men gik til pause med en føring på tre mål.

Igen i anden halvleg kom Fredericia godt fra start, men Skjern vågnede op og sørgede for, at værterne skulle stramme sig an for ikke at lukke vestjyderne helt ind igen.

Det blev besværliggjort af en del afbrændere på helt åbne chancer, men i sidste ende blev sejren slidt i hus.