Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på sin hjemmeside.

En varevognschauffør blev stoppet på Strandvejen, da han benyttede håndholdt mobil. Men det skulle vise sig, at det langtfra var den eneste lovovertrædelse.

Føreren viste også et falsk slovakisk kørekort og udgav sig for at være en anden, end han var.

Derudover havde han ikke nogen førerret og var efterlyst af politiet.

Han blev derfor anholdt og fik nye sigtelser for overtrædelser af færdselsloven og for dokumentfalsk.