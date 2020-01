Byggeplads har egen sygeplejerske: Ingelise klarer småskrammer og sundhedstjek

Sygeplejerske Ingelise Vilhelmsen.er ved at lave et sundhedstjek på Tommy Kjær Hansen, der arbejder på byggepladsen som sikkerhedskoordinator. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

På en byggeplads i Taulov ved Fredericia har de en helt speciel medarbejder.

Tre gange om ugen forvandler sygeplejerske Ingelise Vilhelmsen et lille kontor til en sundhedsklinik, hvor byggepladsens godt tusinde medarbejdere kan få hjælp med alt fra arbejdsskader til sundhedstjek.

Hendes job er at behandle de skader, medarbejderne får på byggepladsen, men hun kan også lave almene sundhedstjek som at måle blodtryk, kolesteroltal og blodsukker.

Det skaber tryghed

Ingelise Vilhelmsen får besøg af seks patienter fra byggepladsen hver dag. Indtil videre har besøgene kun drejet sig om småskader, men hun har flere gange henvist medarbejderne til skadeklinikken enten i Vejle eller Kolding til røntgen.

Tre gange om ugen sidder sygeplejerske Ingelise Vilhelmsen klar til at hjælpe ansatte på Googles kæmpe byggeplads ved Fredericia. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

- Folk ved, at uanset hvad kan de altid komme her først, fortæller Ingelise Vilhelmsen.

Én af de patienter, hun har hjulpet, er Tommy Kjær Hansen, der arbejder på byggepladsen som sikkerhedskoordinator.

- Det giver en tryghed, at man har en sygeplejerske så tæt på, som kan undersøge, om man er helt frisk, siger Tommy Kjær Hansen og understreger, at der her hos Ingelise Vilhelmsen sjældent er lige så lang ventetid, som hos hans egen læge.

Hjælper udlændinge med at få behandling

Det varierer, hvor mange udenlandske ansatte der arbejder på byggepladsen. Lige nu er det omkring 80 procent, og det er især hos dem, Ingelise Vilhelmsen kan gøre en forskel.

For når man kommer fra et andet EU-land og ikke taler dansk, kan en simpel ting som at finde en dansk familielæge være en stor udfordring.

- Når du ringer til lægen, bliver du bedt om enten at trykke ét, to eller tre for at få hjælp, og allerede der er en udlænding koblet af vores sundhedssystem, siger Ingelise Vilhelmsen.

Derfor består en stor del af hendes arbejde i at hjælpe de ansatte videre i det danske sundhedssystem.

Der er tusind ansatte på byggepladsen, hvor Google bygger sit nye kæmpe datacenter. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD