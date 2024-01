Byråd- og regionspolitiker forlader også Nye Borgerlige

Det skriver byrådspolitiker for Nye Borgerlige i Fredericia og regionrådsmedlem i Region Syddanmark, Karsten Byrgesen, i en pressemeddelelse.



Karsten Byrgesen oplyser, at han fortsætter som løsgænger i både byråd og regionsråd

- Udmeldelsen får ikke indflydelse på mit politiske virke. Jeg er fortsat drevet af borgerlige holdninger, kampen for grundlæggende samfundsværdier og den tiltagende ulighed der hersker i vores ”velfærdssamfund”, skriver han i en pressemeddelelse:

Karsten Byrgesen skriver også, at han har tænkt på at fortsætte i politik. Men han nævner ikke ,om han vil, som sin nu tidligere formand, Pernille Vermund, skifte til et andet borgerligt parti.

- Jeg har mange grunde til at føre en ordentlig borgerlig politik. Derfor og i respekt for mine vælgere fortsætter jeg politisk – i en ny ramme - men med ufortrøden energi lyder det i pressemeddelelsen.